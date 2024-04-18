Долг в 6 млн тенге появился у акмолинки перед банком, хотя кредит она не брала
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Тайно оформленный кредит на жительницу Акмолинской области привел к уголовному делу о мошенничестве. Подозреваемой стала падчерица женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области 67-летняя женщина обнаружила задолженность в банке на сумму около 6 млн тенге. Кредит она не оформляла, поэтому, заподозрив неладное, решила сразу же обратиться в полицию.
Стражи порядка зарегистрировали факт мошенничества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что доступ к личным данным пострадавшей был у ее падчерицы.
"Девушка призналась, что зарегистрировала банковское приложение, обманным путем сделала идентификацию лица пострадавшей и оформила на нее данный кредит. Заполучив такую внушительную сумму, она закрыла свои долги, а оставшуюся сумму потратила на личные нужды", - рассказали в ДП региона.
В связи с этим полицейские в очередной раз обратились к гражданам с напоминанием, что не следует никому ни в коем случае давать свои личные данные.
Ранее сообщалось, что житель Актобе втайне оформил на свою бабушку несколько кредитов на сумму 600 тыс. тенге, а потом поступившие средства перевел на свой счет и потратил на личные нужды. Его осудили на 5,5 лет лишения свободы.
А жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге. Женщина подумала, что пострадала от деятельности интернет-мошенников, однако подозреваемым стал ее младший брат, который признал свою вину. Ведется следствие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087270-dolg-v-6-mln-tenge-poyavilsya-u-akmolinki-pered-bankom-hotya-kredit-ona-ne-brala/