Долг в 6 млн тенге появился у акмолинки перед банком, хотя кредит она не брала

Тайно оформленный кредит на жительницу Акмолинской области привел к уголовному делу о мошенничестве. Подозреваемой стала падчерица женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области 67-летняя женщина обнаружила задолженность в банке на сумму около 6 млн тенге. Кредит она не оформляла, поэтому, заподозрив неладное, решила сразу же обратиться в полицию.

Стражи порядка зарегистрировали факт мошенничества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что доступ к личным данным пострадавшей был у ее падчерицы.

"Девушка призналась, что зарегистрировала банковское приложение, обманным путем сделала идентификацию лица пострадавшей и оформила на нее данный кредит. Заполучив такую внушительную сумму, она закрыла свои долги, а оставшуюся сумму потратила на личные нужды", - рассказали в ДП региона.

В связи с этим полицейские в очередной раз обратились к гражданам с напоминанием, что не следует никому ни в коем случае давать свои личные данные.

Ранее сообщалось, что житель Актобе втайне оформил на свою бабушку несколько кредитов на сумму 600 тыс. тенге, а потом поступившие средства перевел на свой счет и потратил на личные нужды. Его осудили на 5,5 лет лишения свободы.

А жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге. Женщина подумала, что пострадала от деятельности интернет-мошенников, однако подозреваемым стал ее младший брат, который признал свою вину. Ведется следствие.