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Троих иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы

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Паспортный контроль в аэропорту Алматы
Паспортный контроль в аэропорту Алматы. Фото: КНБ РК

Три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции, были задержаны в аэропорту Алматы в начале этой недели, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"15-16 января 2024 года в международном аэропорту города Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны 3 иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции.

Дополнительной проверкой с использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сами фальшивые паспорта изъяты.

В отношении двух лиц начато досудебное расследование, один иностранный гражданин депортирован.

Отмечается, что с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

Представители погранслужбы КНБ предупредили, что за нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, что согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056035-troih-inostrantsev-s-poddelnymi-pasportami-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/

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