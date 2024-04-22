Карагандинка хотела сделать "сюрприз" для внука и чуть не потеряла 50 млн тенге

Жительница Караганды была уверена, что положит 50 миллионов тенге на счет внука, но на деле общалась с интернет-мошенниками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, об этом на еженедельном брифинге МВД сообщил начальник департамента - официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев.

По его словам, в отдел по борьбе с киберпреступностью ДП Карагандинской области позвонили сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что в банке находится пенсионерка, пытающаяся снять со своего депозита 50 млн тенге.

"Пожилая женщина пояснила, что хочет обналичить свои сбережения и положить их на депозит внука. Сам внук о "сюрпризе" бабушки даже не подозревал. Полицейские убедили пенсионерку не снимать денежные средства. Установлено, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила. И бабушка строго придерживалась полученной "инструкции", - рассказал Шынгыс Алекешев.

По информации полиции, среди населения проводится широкомасштабная разъяснительная работа о действиях мошенников.

Также с начала года внедрен новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам из-за рубежа. Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP- и SIP-телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера казахстанцев. Специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку. Заблокировано уже свыше 2 млн таких звонков.

Кроме того, совместно с МЦРИАП и сотовыми операторами приняты меры по блокированию звонков с подменных номеров. С момента интеграции пресечено 45 млн таких звонков.

Ранее 74-летней жительнице Усть-Каменогорска позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка попала в дорожную аварию. Для того, чтобы решить проблему, незнакомцы на том конце провода потребовали определенную сумму денег. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана.

А пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника. Он сообщил, что ее внук якобы совершил ДТП и, чтобы избежать неприятностей, требуется передать деньги. Пенсионерка отдала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Правоохранители смогли вернуть женщине ее сбережения.