18-летний актюбинец оказался за решеткой, обманув родную бабушку

Житель Актобе втайне оформил на свою бабушку несколько кредитов на сумму 600 тыс. тенге и получил 5,5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда №2.

Как следует из материалов дела, 18-летний актюбинец в качестве жертвы выбрал родную бабушку. По данным следствия, под разными предлогами он брал у нее смартфон.

Через мобильное приложение банка молодой человек оформил на родственницу онлайн-кредиты, а потом поступившие заемные средства перевел на свой счет и потратил на себя. Так, почти за две недели у бабушки появились кредиты на сумму более 600 тыс. тенге.

Но и этим дело не закончилось. Получив доступ к счету со сбережениями пожилой женщины, внук периодически переводил оттуда небольшие суммы на свой счет и таким нечестным способом обогатился еще на 51 тыс. тенге.

Бабушка узнала об оформленных на нее кредитах только после того, как банк уведомил ее о просрочке. Она сразу поняла, что к чему, так как свой телефон давала только внуку, ведь доверяла ему.

Актюбинец оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. Кредиты внука, оформленные на бабушку, банк не аннулировал, и потерпевшая сама продолжает их оплачивать. Несмотря на это, она просила суд строго не наказывать внука и никаких претензий ему не предъявляла.

В уголовном деле обвиняемого был еще один эпизод с кражей. Он умудрился похитить в здании полиции у уснувшего мужчины сотовый телефон, когда пришел туда отмечаться как состоящий на контроле в службе пробации за ранее совершенное преступление.

Уголовный суд №2 Актобе признал молодого человека виновным в мошенничестве и краже (п.4 ч.2 ст.190, п.2 ч.3 ст.188 УК РК) и с учетом неотбытого наказания за предыдущее преступление приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по п.4 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно п.2 ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.