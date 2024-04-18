"Время неприкасаемых давно прошло": адвокат высказался о суде по делу Куандыка Бишимбаева

Член Коллегии адвокатов Астаны Жандос Туяков порассуждал о новом законе против бытового насилия в Казахстане, а также выразил мнение по поводу изменений в сфере защиты прав человека, передает NUR.KZ.

За делом экс-министра Куандыка Бишимбаева, которое сегодня разбирают в суде Астаны, следят тысячи казахстанцев и сотни жителей иностранных государств. Сделать это позволяет онлайн-трансляция заседаний. Организовали ее представители Верховного суда Казахстана.

Какую роль играет беспрецедентная открытость данного судебного процесса для всей судебной системы РК? И какие значимые изменения произошли в нашей стране в сфере защиты прав человека за последнее время? Свое мнение по этим и ряду других вопросов выразил адвокат Коллегии адвокатов Астаны Жандос Туяков.

- Жандос Есенкулович, организована онлайн-трансляция всех заседаний по делу Бишимбаева. За ней наблюдают не только в нашей стране, но и граждане других государств. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Какое влияние оказывает данный судебный процесс на открытость судебной системы Казахстана?

- Как известно, Верховный суд, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принял решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу. Хочу отметить нацеленность руководства Верховного суда Республики Казахстан на проведение судебных процессов на основе принципов законности, открытости и гласности, тем самым обеспечивая общественный контроль, в связи с чем можно констатировать факт открытости судебной системы в целом. Как вы знаете, в кратчайшие сроки организована необходимая материально-техническая база для трансляции, обеспечен беспрепятственный доступ СМИ.

- Можно ли назвать в связи с гласностью суд над экс-министром самым громким процессом в РК?

- Вряд ли можно охарактеризовать данный процесс как самый громкий в Казахстане, были дела и громче, и значительней по фигурантам. Здесь, скорее всего, два фактора играют ключевую роль, первый – это личность подсудимого, в недавнем прошлом государственного деятеля – министра национальной экономики и руководителя холдинга "Байтерек", а второе – это, конечно, то, что вменяемые Бишимбаеву обвинения являются лакмусовой бумажкой нынешнего состояния в нашем обществе вопросов противодействия домашнему или семейному насилию в отношении женщин.

И на этом фоне действительно в связи со значительной резонансностью противоправных деяний со стороны подсудимого руководством Верховного суда принято такое решение – обеспечить беспрецедентную публичность процесса. Я согласен с тем, что публичность процесса, которую мы можем наблюдать в интернете, действительно беспрецедентная.

- Какие вы можете отметить изменения, происходящие в системе защиты прав человека у нас в Казахстане?

- На днях глава государства подписал закон, регулирующий вопросы прав женщин и безопасности детей. Во всем прогрессивном мире любое насилие против личности — это уголовное правонарушение. У нас в РК менее тяжкие формы насилия в отношении любого лица были декриминализованы в 2017 году — побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а с 2019 года штрафы были заменены на письменное предупреждение, если насилие совершается в отношении членов семьи, в том числе в отношении бывших супругов. Однако нынешние изменения вносят в Уголовный кодекс следующие ужесточения:

уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои перенесена из КоАП в УК;

исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 109-1 ("Побои") кодекса;

за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;

устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;

вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

- О чем, по вашему мнению, говорит тот момент, что Касым-Жомарт Токаев поручил взять дело Бишимбаева на особый контроль?

- Как известно, глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. Он считает, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство.

Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей. Насколько я помню, на этом фоне он поручил руководству МВД, судов и прокуратуры взять на контроль данное дело. В рамках проводимых реформ судебной и правоохранительной систем, на фоне проблем с законом, насилием в отношении женщин и детей, а также обещаний реформ, которые ждет общество и которые очень медленно реализуются на практике, считаю, что данный процесс должен четко и ясно показать, что время неприкасаемых давно прошло. Мы все равны перед законом в нашей стране вне зависимости от того, являешься ли ты представителем элиты или обычным гражданином.

- Какое, на ваш взгляд, имеет значение открытость судебных процессов для судебной практики Казахстана?

- Бытует мнение, что суд – это зрелищный процесс, куда можно прийти удовлетворить свое любопытство. Это мнение сформировано с помощью фильмов, книг. Неудивительно, ведь суд это действительно очень эмоциональное действие. Но на самом деле, считаю, что в праве открытости судебного процесса заложен более глубокий смысл. В первую очередь это право человека, которого судят. Оно заключается в том, что люди, сторонние наблюдатели, видят, как проходит эта процедура. А для участника процесса это гарантия того, что процесс будет происходить надлежащим образом, поскольку ход процесса и его результаты транспарентны, прозрачны.

Именно так и говорится в комментариях к международным договорам: гласность и публичность – это гарантии транспарентности судопроизводства. Это значит, что суд и участвующие в нем лица будут стараться добросовестно и в строгом соответствии с законом выполнять все процедуры, потому что их действия будут контролироваться обществом, а это значимо для лиц, участвующих в суде. Открытость судебных процессов – это также право общества убедиться, что правосудие в государстве работает надлежащим образом. Благодаря этому праву процесс будет подконтролен обществу, а суды будут верно выполнять свои функции.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Недавно в МВД заявили о планах увеличить количество женщин-полицейских в Казахстане для допроса жертв бытового насилия.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.