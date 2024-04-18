Необычную находку обнаружили в огнетушителе в Костанайской области (видео)

В Костанайской области сотрудники полиции обнаружили огнетушитель с необычным содержимым - там был спрятан растительный наркотик, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали 46-летнего жителя Рудного.

По сведениям правоохранителей, в результате проведенных мероприятий свыше 4 кг гашиша не было допущено в оборот.

"Часть наркотиков он хранил в огнетушителе в квартире одной из родственниц, остальную партию - у себя дома", - отметили в МВД.

В ведомстве рассказали, что ранее мужчина уже трижды был судим за аналогичные наркопреступления.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас мужчина арестован и находится в изоляторе временного содержания", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Нуржан Ахметов.

По данным полиции, на территории Костанайской области с начала года из незаконного оборота изъято более 32 кг различных наркотических средств, в том числе 1,5 кг "синтетики".

Ранее сотрудники УПН ДП Алматинской области обнаружили тайники, в которых находилось около 3 кг мефедрона стоимостью на "черном рынке" 143 млн тенге. В незаконном хранении и сбыте синтетических наркотиков подозревается девушка, которую задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

А в марте столичные полицейские задержали мужчину, в бардачке машины которого были найдены наркотики. Еще больше веществ изъяли у него дома. В ведомстве заявили, что таким образом стражи порядка ликвидировали устойчивый канал, осуществлявший поставку и сбыт наркотических средств в Астане.

В начале года в Жамбылской области полицейские обнаружили тайник на крыше сарая. В найденных там мешках лежало почти 3 кг марихуаны. Подозреваемым в хранении наркотиков оказался местный пастух.