Актюбинец взял в кредит 3,5 млн тенге и перевел их неизвестно кому

Актюбинец стал жертвой обмана: он оформил на себя кредит на сумму 3,5 млн тенге и перевел деньги якобы сотруднику банка для "поимки мошенников", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 62-летнему мужчине посредством мессенджера WhatsApp позвонил неизвестный и представился якобы сотрудником банка.

"Звонивший сообщил, что мошенники на его имя оформляют кредит и для их поимки требуется оформить зеркальный кредит в банке.

Потерпевший выполнил все условия звонившего, оформил кредит на свое имя и отправил через терминал 3,5 млн тенге на предоставленный мошенником счет", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Стражи порядка призвали граждан быть внимательными и не доверять незнакомым лицам.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее житель Актюбинской области ответил на звонок по WhatsApp от якобы сотрудника банка, поверил ему, установил программу AirDroidCast и лишился 10 млн тенге.

А житель Усть-Каменогорска чуть не лишился своих денег, тоже побеседовав по телефону с якобы банковским сотрудником. Неизвестные пытались выманить у него реквизиты банковской карты, но мужчина своевременно обратился к участковому инспектору полиции. За оперативное реагирование горожанин выразил благодарность полицейскому.