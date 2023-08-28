К тюремному сроку приговорили жителя Астаны за разжигание розни

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Столичные полицейские заподозрили работника одного из пансионатов Астаны в разжигании розни. Суд вынес ему обвинительный приговор, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Астаны установили 31-летнего работника пансионата. Его заподозрили в разжигании розни.

"В результате санкционированного обыска у 31-летнего мужчины было обнаружено более 400 экземпляров литературы религиозного содержания", – говорится в сообщении.

По данному факту было заведено уголовное дело по части 1 статьи 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"По решению суда мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы", – добавили полицейские.

Отметим, что в статье 174 УК РК прописано наказание за умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь.

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 6,9 млн тенге до 24,1 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно или соединенные с насилием либо угрозой его применения, а равно совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

А деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034287-k-tyuremnomu-sroku-prigovorili-zhitelya-astany-za-razzhiganie-rozni/