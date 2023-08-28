Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

К тюремному сроку приговорили жителя Астаны за разжигание розни

Опубликовано:

Молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Столичные полицейские заподозрили работника одного из пансионатов Астаны в разжигании розни. Суд вынес ему обвинительный приговор, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Астаны установили 31-летнего работника пансионата. Его заподозрили в разжигании розни.

"В результате санкционированного обыска у 31-летнего мужчины было обнаружено более 400 экземпляров литературы религиозного содержания", – говорится в сообщении.

По данному факту было заведено уголовное дело по части 1 статьи 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"По решению суда мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы", – добавили полицейские.

Отметим, что в статье 174 УК РК прописано наказание за умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь.

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 6,9 млн тенге до 24,1 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно или соединенные с насилием либо угрозой его применения, а равно совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

А деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034287-k-tyuremnomu-sroku-prigovorili-zhitelya-astany-za-razzhiganie-rozni/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.