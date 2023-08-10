Казахстан потребовал выдать обвиняемого в сепаратизме, который скрывается в России

Человек с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Генпрокуратура РК направила российским коллегам ходатайство о выдаче 35-летнего казахстанца, который обвиняется в сепаратизме. Его дело рассматривает суд Уральска, пишет портал "Мой город".

Еще в прошлом году большой резонанс вызвала публикация 35-летнего уроженца села Теректы Максима Яковченко, который на личной странице в соцсетях написал, что Уральск и ряд других городов Казахстана якобы нужно "отдать" России.

Мужчине тогда предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РК — сепаратизм и разжигание межнациональной розни.

Дело передали в Уральский городской суд, однако обвиняемый 11 октября 2022 года не явился на главное судебное разбирательство. Как выяснилось, за несколько недель до этого мужчина продал дом и покинул страну.

1 декабря прошлого года его задержали в Ростовской области, однако вернуть подозреваемого в Казахстан не получилось, так как он получил в России статус беженца.

В МВД Казахстана редакции издания сообщили, что Генеральная прокуратура направила российским коллегам ходатайство о его выдаче. Сейчас запрос о выдаче Яковченко рассматривается российской стороной, но экстрадиционная проверка пока не завершена.

При этом в Уральском городском суде добавили, что после того, как подсудимого обнаружат и возьмут под стражу, уголовное дело вновь будет направлено в суд для рассмотрения.

Отметим, что согласно статье 174 Уголовного кодекса РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 6,9 млн тенге до 24,1 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом по статье 180 УК РК, пропаганда или публичные призывы к нарушению унитарности и целостности РК, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания наказываются штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. МРП (от 3,4 млн тенге до 17,2 млн тенге) либо ограничением свободы на срок до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031968-kazahstan-potreboval-vydat-obvinyaemogo-v-separatizme-kotoryy-skryvaetsya-v-rossii/