Кража невесты в Шымкенте: девушка простила похитителя

В Шымкенте молодого человека осудили за то, что он украл девушку, чтобы жениться на ней. Она заявила в суде, что простила похитителя, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.125 УК РК (Похищение человека) рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

"Подсудимый после знакомства с потерпевшей через социальную сеть Instagram приехал из Жанаозена Мангистауской области и с целью заключения брака похитил ее в Шымкенте на улице Байтурсынова, затем выехал вместе с ней в сторону Мангистауской области", - установил суд.

Вина подсудимого доказывалась показаниями потерпевшей, протоколом осмотра места происшествия с видеозаписью, признательными показаниями подсудимого и другими материалами уголовного дела.

Государственный обвинитель просил признать молодого человека виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы,

"Потерпевшая простила подсудимого и просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы", - отметили в суде.

Стороны защиты и подсудимый также просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого и отсутствие у него судимости, а также мнение потерпевшей о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.125 УК. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с применением ст.63 УК наказание считается условным.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.125 УК РК похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Согласно ст.63 УК РК, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Напомним, 16 января жительница Шымкента сообщила в полицию о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. В результате следственных действий был задержан и заключен под стражу житель Мангистауской области.

Позже стали известны подробности преступления. Как рассказали правоохранители, пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний казахстанец решил на ней жениться. Причем, подчеркнули стражи порядка, мнение потенциальной невесты его не интересовало.

Также было опубликовано видео с места происшествия - на нем видно, как девушку тащили до машины и усадили в салон.

Уполномоченный по правам человека в РК назвал этот случай вопиющим и подчеркнул, что его взяли на особый контроль.