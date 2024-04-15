Актюбинская полиция заплатит 22 млн тенге за пропажу Lexus

Полицейские заплатят 22 млн тенге за то, что не смогли сберечь на охраняемой стоянке Lexus, который ранее преступники угнали в России и пытались ввезти в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Как следует из приговора Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области, неприятная история произошла с владелицей элитного внедорожника.

В марте 2021 года в российском городе Обнинск со стоянки угнали ее автомобиль Lexus LX570. А в конце апреля на этой машине пытались пересечь российско-казахстанскую границу.

Пограничный наряд отделения погранконтроля "Алимбет" выявил, что водитель предъявил поддельное свидетельство о регистрации. В ходе проверки также оказалось, что кто-то ранее совершил подделку идентификационного номера машины.

Дознаватель отдела полиции Каргалинского района возбудил уголовное дело и признал Lexus вещественным доказательством. В мае того же года внедорожник водворили на охраняемую коммунальную автостоянку в Актобе.

На этом злоключения не закончились. В марте 2023 года к охраннику стоянки подошел неизвестный мужчина, предъявил ему разрешение на выдачу задержанного Lexus и уехал на нем.

Как позже выяснилось, документ был поддельный. После этого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а владелица Lexus так и не смогла его вернуть. Она подала в суд на департамент полиции и предпринимателя, который обеспечивал охрану автостоянки, потребовав от них возмещения ущерба.

Суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении иска. Она обжаловала это решение. Апелляционная инстанция Актюбинского областного суда изменила его. Из постановления следует, что за сохранность вещественных доказательств (в данном случае автомобиля) ответственность несет орган, ведущий уголовный процесс.

В итоге коллегия обязала ДП Актюбинской области выплатить истцу 22 млн 437 тыс. тенге - среднерыночную стоимость Lexus этой модели в июле 2023 года.

Напомним, ранее 17 тыс. долларов украли из припаркованного Lexus в Бостандыкском районе Алматы. По версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок автомобиля и похитили оттуда сумку с деньгами. Их задержали.

Также Lexus забрали у шымкентца и отправили его на штрафстоянку из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге.

В прошлом году в соцсетях появилось сообщение о пропаже дорогостоящего электрокара марки Lexus Rz450e в Алматы. Цена данной модели в южной столице на тот момент составляла около 33 млн тенге.