Новый Lexus за 30 млн тенге пропал в Алматы (фото)
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В соцсетях появилось сообщение о пропаже дорогостоящего электрокара в Алматы. В пресс-службе департамента полиции мегаполиса сообщили, что было начало следствие, передает NUR.KZ.
Вчера в Telegram-канале Kris_p_almaty появилось сообщение о пропаже автомобиля.
Автор заявил, что электромобиль пропал еще в середине месяца.
"13 сентября 2023 года угнали в городе Алматы, в районе Car City на конечной остановке по Толе би (автостанция), авто марки Lexus Rz450e 2023 года", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно увидеть новое авто без номерных знаков коричневого цвета.
Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.
По информации правоохранителей, данный факт был зарегистрирован и расследуется УП Ауэзовского района по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество".
"В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение похищенной автомашины и привлечение виновных лиц к ответственности", – добавили в ведомстве.
Отметим, что по данным с официального сайта Lexus, минимальная стоимость данной модели в США составляет 59 650 долларов (около 28,2 млн тенге по нынешнему курсу).
При этом по информации с сайта Kolesa.kz, в Алматы подобный автомобиль продается за 33 млн тенге.
Напомним, в ноябре прошлого года алматинские полицейские задержали подозреваемых в угоне дорогого внедорожника Lexus-570 в микрорайоне Айнабулак.
По данным полиции, подозреваемые, предположительно, совершив угон, спрятали внедорожник от посторонних глаз.
"Выждав удобный момент, фигуранты сменили госномера на подложные и собрались перегнать транспортное средство. В этот момент они и были задержаны", – сообщал замначальника ДП Алматы Дидар Аханов.
А в июле этого года мы рассказывали, что у жителя Алматы был угнан элитный внедорожник.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038038-novyy-lexus-za-28-mln-tenge-propal-v-almaty-foto/