Терминал вынесли из аптеки, забрали деньги и выкинули в реку в Кызылорде

В Кызылорде с помощью дрели вскрывали двери торговых точек и выносили терминалы оплаты, откуда потом доставали деньги. Двоих осудили за кражу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, один из подсудимых, разговаривая с лицом, неустановленным следствием, утверждал, что ему сейчас материально трудно, в связи с этим они договорились совершить кражу.

"Подсудимый и неустановленное лицо взломали замок двери аптеки с помощью электрического инструмента (дрель) и тайно похитили терминал, который находился у входа.

Далее они взломали дверь терминального устройства, завладели деньгами, накопленными в корзине терминала, выбросили терминал в реку Сырдарья с целью устранения следов преступления и скрылись с места происшествия", - рассказали в суде.

В результате владеющему терминалом ТОО был причинен имущественный ущерб на сумму 545 100 тенге.

"Подсудимый, продолжая преступную деятельность, предварительно договорившись со своим знакомым, другим подсудимым, вместе взломали замок двери магазина электрическим дрельным инструментом, незаконно проникли внутрь, похитили терминал, стоящий у входа в магазин, и накопленные деньги в корзине терминала и скрылись с места происшествия", - установил суд.

В результате тому же ТОО был причинен имущественный ущерб на сумму 392 620 тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали предъявленные обвинения и выразили искренние сожаления, а также указали, что возместили ущерб.

Приговором суда мужчина, участвовавший в двух кражах, был признан виновным по п.2,3 ч.3 ст.188 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Подсудимого, принимавшего участие в одной краже, признали виновным по п.3 ч.3 ст.188 УК РК и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее необычная кража произошла в Шымкенте. Неизвестные, не сумев выкатить скутер с места парковки, взяли его с разных сторон и унесли на руках. Подозреваемых задержали.

А в Жамбылской области стражи порядка задержали женщину, которую подозревают в краже одежды из магазина более чем на 2 млн тенге. По данным полиции, похищенные предметы гардероба она продавала на рынке в Шымкенте. Возбуждено уголовное дело.