Мать наказали за поведение дочери в мечети в Жамбылской области

В Жамбылской области из-за поведения дочери оштрафовали мать, которая не знала, чем занимается ее ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, административное дело по ч.3 ст.127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

"Несовершеннолетняя дочь, не предупредив законного представителя, вместе с родственником ходила в мечеть и просила там милостыню", - установил суд.

В суде женщина свою вину признала и пояснила, что в это время находилась на работе и дочь не поставила ее в известность.

Постановлением суда мать признана виновной. На нее наложили административный штраф в сумме более 51 тыс. тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Ранее в Атырауской области мать ученика третьего класса, который почти три недели не ходил в школу, привлекли к ответственности в суде и выписали штраф. Отмечается, что мальчике не посещал школьные занятия без уважительной причины.