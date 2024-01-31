За опасный трюк на дороге наказали водителя скутера в Шымкенте (видео)

В Шымкенте оштрафовали водителя скутера, который проехал по дороге на одном колесе в темное время суток, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.

"Показательное выступление" на автодороге перед крупным ТРЦ устроил молодой водитель скутера. Видео с опасной ездой на заднем колесе транспорта и скоростными разворотами он опубликовал на своей странице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские быстро нашли трюкача и привлекли его к ответственности по части 3 статьи 615 КоАП РК.

При этом водитель не в первый раз пренебрегает правилами дорожного движения. Меньше года назад его уже штрафовали за аналогичный проступок.

Сотрудники полиции также предупреждают, что последствия таких нарушений могут быть плачевными и призывают водителей двухколесного транспорта не стремиться к быстрой езде и хорошо экипироваться.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 615 КоАП РК, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (36 тыс. тенге).

Напомним, ранее сноубордистов, катающихся прямо по улицам Житикары, привлекли к ответственности. Наказан и водитель автомобиля, за кем ехали на веревке экстремалы.