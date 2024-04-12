22-летний парень, следуя инструкциям, купил дом в Щучинске и получил 11 лет колонии

На 11 лет лишили свободы за изготовление психотропных веществ жителя Щучинска. Он организовал нарколабораторию в частном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 22-летний житель Щучинска через социальную сеть вступил в сговор по изготовлению психотропных веществ с группой лиц - администраторами лаборатории. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.

Следуя их инструкциям, подсудимый приобрел частный дом в Щучинске Бурабайского района, организовал нарколабораторию, получив необходимые составные элементы, приборы и приспособления для изготовления психотропных веществ в особо крупном размере для последующей их реализации", - установил суд.

Таким образом, он незаконно изготавливал и хранил в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере (пп.1,3 ч.3 ст.297 УК).

Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по пп.1,3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков обнаружили в селе Косозен в Алматинской области. Во время спецоперации был задержан 33-летний местный житель.

Также в частном доме вблизи Алматы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержали организатора нарколаборатории, 29-летнего гражданина Казахстана. Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке оценивалась в сумму более 150 млн тенге.