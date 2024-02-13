"Синтетика" на 150 млн тенге: КНБ заявил о задержании организатора нарколаборатории

Департаментом КНБ по Алматинской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте комитета, 6 февраля в частном доме вблизи Алматы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана 1995 года рождения.

В ходе обыска изъято свыше 8 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 40 тысячам разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.

Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса.

Иная информация, в соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в конце января в аэропорту Актау были задержаны двое иностранцев подозреваемых в транспортировке наркотиков. Из их желудков извлекли 295 контейнеров с запрещенными веществами. Задержанных решением суда заключили под стражу.