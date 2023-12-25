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Дважды из одного магазина вынес вор одежду, сняв с нее антикражные магниты в Астане

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Момент кражи в магазине
Момент кражи в магазине. Фото: polisia.kz

Жителя Астаны подозревают в краже одежды из спортивного магазина – по версии следствия, он срывал с нее антикражные магниты. Отмечается, что ранее он был судим, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

39-летнего жителя Астаны подозревают в краже одежды из спортивного магазина – о пропаже товара и ущербе в 150 тысяч тенге сообщил представитель магазина. Отмечается, что с украденных вещей сняли антикражные магниты.

"В течение двух дней неизвестный вынес из магазина женский горнолыжный костюм и мужскую зимнюю куртку. Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемого задержали, он был ранее судим. Выследить его удалось по камерам видеонаблюдения.

"Покупатель" брал одежду, заходил в примерочную, где снимал с одежды магнит. После этого он прятал одежду под курткой и уходил из магазина. Краденые вещи злоумышленник продавал за полцены случайным прохожим", – гласит сообщение.

Проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052408-dvazhdy-iz-odnogo-magazina-vynes-vor-odezhdu-snyav-s-nee-antikrazhnye-magnity-v-astane/

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