Дважды из одного магазина вынес вор одежду, сняв с нее антикражные магниты в Астане

Жителя Астаны подозревают в краже одежды из спортивного магазина – по версии следствия, он срывал с нее антикражные магниты. Отмечается, что ранее он был судим, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

39-летнего жителя Астаны подозревают в краже одежды из спортивного магазина – о пропаже товара и ущербе в 150 тысяч тенге сообщил представитель магазина. Отмечается, что с украденных вещей сняли антикражные магниты.

"В течение двух дней неизвестный вынес из магазина женский горнолыжный костюм и мужскую зимнюю куртку. Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемого задержали, он был ранее судим. Выследить его удалось по камерам видеонаблюдения.

"Покупатель" брал одежду, заходил в примерочную, где снимал с одежды магнит. После этого он прятал одежду под курткой и уходил из магазина. Краденые вещи злоумышленник продавал за полцены случайным прохожим", – гласит сообщение.

Проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: