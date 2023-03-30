Задержана предполагаемая преступная группа из сотрудников КТЖ и полицейского

Железная дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, в которую были вовлечены 17 действующих и бывших работников отделения АО "НК "КТЖ", передает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.

"При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента на транспорте пресечена деятельность преступной группы, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

"В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции", - пояснили в Главной транспортной прокуратуре.

Здесь добавили, что предварительный ущерб составил свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения ж/д путей.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые транспортные средства, на которых их перевозили.

С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.

По информации официального сайта, АО "НК "КТЖ" - транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Первый этап преобразований в отрасли с созданием республиканского государственного предприятия "Қазақстан темiр жолы" начат в 1997 году.

В 2001 году приняты Закон РК "О железнодорожном транспорте" и Программа реструктуризации железнодорожного транспорта РК на 2001-2005 годы.

В 2002 году на базе РГП "Қазақстан темiр жолы" было создано закрытое акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы" со 100-процентным государственным пакетом акций.

В 2004 году ЗАО "НК "КТЖ" было преобразовано в акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

В итоге АО "НК "КТЖ" из железнодорожной компании стало транспортно-логистическим холдингом с задачей развития транзитного потенциала Казахстана и глобальной инфраструктурной интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014660-zaderzhana-predpolagaemaya-prestupnaya-gruppa-iz-sotrudnikov-ktzh-i-politseyskogo/