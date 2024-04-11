Казахстанец поверил рекламе телефона и лишился 320 тыс. тенге

Полиция Талдыкоргана задержала 18-летнего парня, которого подозревают в мошенничестве. По версии полицейских, подозреваемый разместил в социальных сетях ложное объявление о продаже телефона и выманил у жителя Караганды 320 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиа-портала Polisia.kz, к правоохранителям Караганды обратился 23-летний мужчина. Он просил привлечь к уголовной ответственности лиц, выманивших у него деньги.

Он обратил внимание на рекламу продажи мобильных телефонов в социальных сетях. Мужчина выбрал нужный товар и с помощью банковского приложения перечислил на указанный счет 320 тысяч тенге. Но деньги пропали, а телефон так и не был доставлен.

"Поняв, что стал жертвой мошеннической схемы, потерпевший обратился в полицию. По данному факту сотрудники криминальной полиции задержали в Талдыкоргане подозреваемого – 18-летнего молодого человека, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года в Казахстане было зарегистрировано почти 44,8 тыс. случаев мошенничества – это сразу на 1,3 тыс. больше, чем было годом ранее. При этом, в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.

В этом году мошенники стали использовать новые технологии обмана, в том числе видеозвонки, искусственный интеллект и фальшивые QR-коды - мошенники активно осваивают технологии, чтобы обманывать казахстанцев и красть их деньги. О том, какие новые схемы обмана используют мошенники в 2024 году, можно прочитать в нашем материале.