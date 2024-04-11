Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Массовую драку подростков сняли на видео в Актау

Опубликовано:

Улица в Актау с людьми
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/egovpress

В мессенджерах появилось видео массовой драки подростков, произошедшей в Актау. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Конфликт подростков на одной из оживленных улиц Актау попал на видео, распространившемся в мессенджерах.

Как видно по кадрам, в стычке участвуют не менее 15 юношей. Противостояние сопровождается громкими гудками автомобилистов, которые, вероятно, так отреагировали на увиденное.

В подписи к видео говорится, что участники драки также кидались камнями.

О произошедшем высказались в ДП Мангистауской области.

"Все участники установлены и доставлены в управление полиции Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале подростки устроили массовую драку в Талдыкоргане. В полиции установили участников. Началось досудебное расследование.

А в марте в социальных сетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции. Туда же были приглашены родители, с которыми проводилась соответствующая разъяснительная работа.

Позже стало известно, что суд рассмотрел дела об административных правонарушениях по факту совершения 13 подростками мелкого хулиганства. Родителям несовершеннолетних были назначены штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082839-massovuyu-draku-podrostkov-snyali-na-video-v-aktau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.