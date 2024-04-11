Массовую драку подростков сняли на видео в Актау

В мессенджерах появилось видео массовой драки подростков, произошедшей в Актау. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Конфликт подростков на одной из оживленных улиц Актау попал на видео, распространившемся в мессенджерах.

Как видно по кадрам, в стычке участвуют не менее 15 юношей. Противостояние сопровождается громкими гудками автомобилистов, которые, вероятно, так отреагировали на увиденное.

В подписи к видео говорится, что участники драки также кидались камнями.

О произошедшем высказались в ДП Мангистауской области.

"Все участники установлены и доставлены в управление полиции Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале подростки устроили массовую драку в Талдыкоргане. В полиции установили участников. Началось досудебное расследование.

А в марте в социальных сетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции. Туда же были приглашены родители, с которыми проводилась соответствующая разъяснительная работа.

Позже стало известно, что суд рассмотрел дела об административных правонарушениях по факту совершения 13 подростками мелкого хулиганства. Родителям несовершеннолетних были назначены штрафы.