Полиция и КНБ задержали казахстанца после публикации видео в чате

Неоднократно судимый приверженец деструктивного религиозного течения задержан за создание чата с видео радикальных проповедников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с Комитетом национальной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали жителя Жетысайского района - приверженца деструктивного релизиозного течения.

"Неоднократно судимый 58-летний мужчина создал в мессенджере чат, где публиковал видеоматериалы радикальных проповедников и размещал сообщения, пропагандирующие идеологию религиозно-деструктивного характера", - рассказал заместитель начальника областного департамента полиции Курманбек Сахов.

Оперативники задержали подозреваемого, состоящего на учете в ОВД, в городе Жетысае и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства.

В марте в Уральске при передаче денег полиция задержала подозреваемого в периодическом вымогательстве у гражданина иностранного государства. Отмечалось, что задержанный является приверженцем одного из религиозных течений.

Жителя Талдыкоргана - приверженца деструктивного религиозного течения, задержали полицейские региона. В багажнике его автомобиля был обнаружен и изъят пакет с наркотиком растительного происхождения.