Полиция и КНБ задержали жителя Уральска при получении денег

В Уральске при передаче денег полиция задержала подозреваемого в периодическом вымогательстве у гражданина иностранного государства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, задержание проводили сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП при взаимодействии с ДКНБ по ЗКО.

"За периодическое вымогательство денежных средств у иностранного гражданина в Уральске при передаче 200 тысяч тенге задержан приверженец одного из религиозных течений", - пояснили в ДП ЗКО.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

А в начале марта стало известно, что полицейские в нескольких областях Казахстана задержали предполагаемых вымогателей. Всего с начала года выявлено более 130 подобных фактов, в том числе совершенных преступными группировками. В частности, были задержаны шестеро уроженцев Кызылординской области.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.