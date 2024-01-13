Приверженца деструктивного религиозного течения задержали с наркотиками полицейские Жетісу

33-летнего жителя Талдыкоргана задержали полицейские региона - в его машине обнаружили пакет с наркотиками, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетісу.

Задержание провели сотрудники полиции совместно с оперативниками областного ДКНБ, при координации прокуратуры региона.

В результате обыска машины, принадлежащей задержанному, в багажнике был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной весом 2 кг 722 грамм.

Стражи порядка добавили, что задержанный является приверженцем деструктивного религиозного течения.

"Сейчас по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство", – сообщили в Управлении по противодействию экстремизму ДП региона.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.