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Деньги исчезли со счета карагандинца после визита "сотрудников силовых структур"

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: gov.kz

Мужчин, подозреваемых в том, что они выдали себя за сотрудников силовых структур и совершили преступление, задержали в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вечером 8 апреля в полицию Караганды поступило заявление от 27-летнего жителя города.

Выяснилось, что он занимается разработкой программного обеспечения и проживает в многоквартирном доме. К мужчине домой, представившись сотрудниками силовых структур, зашли двое неизвестных.

"При этом нежданные гости заявили, что владелец квартиры подозревается в отмывании денег. Визитеры заставили его показать рабочий ноутбук, планшет и телефон. После чего, забрав планшет якобы для проверки, скрылись", - рассказали в МВД.

Впоследствии потерпевшей обнаружил, что с его счета исчезли 1,2 млн тенге, а общая сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.

"Сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" задержали подозреваемых - двух мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Они дали признательные показания", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемых водворили в ИВС. Вещественные доказательства были изъяты. Полицией возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

В марте жителя Акмолинской области обманули с помощью форменного обмундирования правоохранителя. Следуя инструкциям сделавших видеозвонок в WhatsApp лжеполицейских, мужчина лишился более миллиона тенге.

В области Абай стражи порядка задержали группу лжеполицейских, которых подозревают в мошенничестве. Местного жителя ввели в заблуждение якобы проверкой, сфотографировали его документы, а после сняли со счета почти миллион тенге.

А в Акмолинской области после общения с двумя лжеполицейскими мужчина лишился 3 млн тенге. Чтобы получить биометрические данные, нужные для хищения денег, они сделали фотографии жертвы и узнали его полные анкетные данные и ИИН, якобы необходимые при проведении "разработки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082434-dengi-ischezli-so-scheta-karagandintsa-posle-vizita-sotrudnikov-silovyh-struktur/

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