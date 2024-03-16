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Эзотерика

Акмолинец лишился накоплений после разговора по видеозвонку с человеком в полицейской форме

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Полицейский в форме с телефоном в руках
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Акмолинской области обманули с помощью форменного обмундирования полицейского. В итоге мужчина лишился более миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, злоумышленники использовали форменное обмундирование полицейского, чтобы ввести в заблуждение жителя Буландынского района и завладеть его накоплениями.

Заявитель рассказал, что 13 марта на его сотовый телефон позвонила неизвестная девушка и представилась дознавателем. Она сообщила, что по его персональным данным мошенники оформили несколько кредитов. Однако есть возможность аннулировать незаконные займы, для этого необходимо оформить новый кредит. К убеждению подключился и ее "коллега".

Следуя инструкциям лжеполицейских, акмолинец отправил заявку, а затем самостоятельно удалил приложение банка со своего телефона.

При этом в данном случае мошенники не только разговаривали по телефону, но даже позвонили на видеозвонок в WhatsApp. Потерпевший пояснил, что он увидел человека в форменном обмундировании сотрудников полиции со всеми знаками отличия, что окончательно убедило его в достоверности происходящего.

Когда аферисты полностью вошли в доверие акмолинца, он отправился в ближайшее отделение банка для оформления кредита. Здесь менеджер попросила его заново установить мобильное приложение.

После прохождения авторизации заявитель проверил свой счет и обнаружил пропажу денежных средств в размере 1,1 млн тенге, которые он на протяжении определенного времени копил с заработной платы.

Сейчас раскрытием и расследованием данного преступления занимается полиция.

Стражи порядка в очередной раз просят граждан быть бдительными.

"Ни в коем случае не следуйте указаниям неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками банков, полиции, местных исполнительных органов или социальными работниками. Не диктуйте коды с СМС-сообщений, логины или пароли, не проходите по ссылкам и не скачивайте на свои мобильные устройства приложения удаленного доступа", - призвали в ДП Акмолинской области.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069379-akmolinets-lishilsya-nakopleniy-posle-razgovora-po-videozvonku-s-chelovekom-v-politseyskoy-forme/

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