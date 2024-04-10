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Актюбинца искали почти 15 лет и освободили от наказания за преступление

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Мужчину освобождают от наручников
С мужчины снимают наручники. Иллюстративное фото: turk_stock_photographer / Getty Images

Житель Актобе предстал перед судом спустя 15 лет после разбойного нападения на семью в Хромтау. Его освободили от ответственности в связи с тем, что истек срок давности, передает "Диапазон".

Из материалов дела следует, что нападение в Хромтау произошло еще в 2008 году. Двое приятелей надели на лица женские чулки с прорезями для глаз, взяли нож и ворвались в квартиру, где проживала семья. Один из налетчиков ударил несколько раз кулаком по лицу хозяйку дома, связал ее и стал требовать деньги, при этом успокаивал, что все будет нормально, если она будет вести себя тихо.

Ее мужа они также связали, заставили лечь на пол и сказали, что если он не отдаст деньги, то они оторвут уши его ребенку. Чуть позже один разбойник ушел, а второй остался набивать сумки найденными в серванте и под матрасом деньгами. 

В какой-то момент хозяин дома сумел освободится от пут. С молотком он стал приближаться к налетчику, который быстро убежал. Вскоре его поймали и судили, за разбойное нападение он отсидел 6 лет и уже давно освободился.

А вот его подельник числился в розыске с 2008 по 2024 годы. Недавно мужчину задержали и предали суду. Обвиняемый в разбое уверял, что преступление не совершал, его оговорили, потерпевших не знал, а родители по телефону ни разу не говорили ему, что его разыскивает полиция. Сами супруги-потерпевшие этого суда не дождались, они умерли несколько лет назад.

Суд установил, что обвиняемый действительно виновен в разбойном нападении. Однако его освободили от уголовной ответственности в связи со сроком давности, ведь с момента преступления прошло уже больше 15 лет. Его выпустили из-под стражи сразу после оглашения приговора.

В начале года стало известно, что дагестанца осудили за убийство в Уральске. Совершив преступление, он сбежал в Германию, где жил под вымышленным именем. В 2023 году мужчину экстрадировали в Казахстан. Его признали виновным, но освободили прямо в зале суда, так как с учетом времени содержания под стражей его наказание считалось отбытым.

Ранее 41-летний мужчина оказался на скамье подсудимых за убийство, совершенное 16 лет назад. Произошло все возле ночного клуба в Павлодаре. После выстрела из карабина "Сайга" подозреваемый скрылся и долгие годы жил под чужим именем в России. В итоге его отпустили из-под стражи в зале суда, поскольку наказание он уже фактически полностью отбыл за время содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082362-aktyubintsa-iskali-pochti-15-let-i-osvobodili-ot-nakazaniya-za-prestuplenie/

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