Павлодарца осудили за убийство 16-летней давности и выпустили из-под стражи в зале суда

41-летний мужчина оказался на скамье подсудимых за убийство, совершенное 16 лет назад. Произошло все возле ночного клуба в Павлодаре. После выстрела из карабина "Сайга" подозреваемый скрылся и долгие годы жил под чужим именем в России, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Задержали павлодарца в России в 2022 году, а после экстрадировали для предания суду.

Как стало известно из материалов дела, будучи 25-летним парнем в 2007 году, он выстрелил в одного из посетителей ночного клуба. После сразу скрылся.

В ходе слушаний теперь уже 41-летний мужчина доказывал, что убить пришлось в целях собственной защиты.

По словам адвоката потерпевшей стороны, подсудимый заявлял о том, что погибший был из числа криминальных группировок. Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных заседателей по ст.96 ч.1 УК РК в редакции от 1997 года (Убийство), но вердикт вынесли по другой статье.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 УК в редакции от 1997 года (Убийство, совершенное при превышении пределов допустимой самообороны) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Зачесть в срок наказания время содержание под стражей с 7 июня 2022 года по 21 ноября 2023 года из расчета 1 день отбывания наказания за 2 дня отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

41-летнего мужчину в итоге отпустили из-под стражи в зале суда, поскольку наказание он уже фактически полностью отбыл.

Между тем потерпевшая сторона с приговором не согласна.

"Сам подсудимый не давал показания, что конкретно со стороны потерпевшего в отношении него были какие-то противоправные действия, что именно потерпевший наносил ему телесные повреждения или что потерпевший в него стрелял.

Со слов подсудимого известно, что он якобы видел в руках потерпевшего пистолет, который был направлен в его сторону, но следует учесть, что по материалам дела на месте преступления никакого пистолета обнаружено не было", - высказалась адвокат потерпевшей Наталья Лопатина.

Маме погибшего осужденный также должен выплатить 2 миллиона тенге морального вреда. Но женщина намерена обжаловать вердикт, который пока не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что павлодарец, подозреваемый в убийстве, изменил свои фамилию, имя, отчество и 15 лет скрывался в России. Мужчину задержали в Барнауле и поместили там в изолятор временного содержания для дальнейшей экстрадиции в Казахстан.