Семейчанка благодаря доступу к персональным данным обогатилась на 33 млн тенге

Бухгалтер из Семея узнала персональные данные троих предпринимателей и оформила на них кредиты на сумму почти 33 млн тенге, забрав деньги себе, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, в отношении двух и более лиц, рассматривалось в Семее судом №2.

Как следует из материалов дела, подсудимая, работая в банном комплексе в качестве бухгалтера и имея доступ к персональным данным трех индивидуальных предпринимателей, оформила на них кредиты на общую сумму 32 955 110 тенге, которые потратила на собственные нужды.

"Гражданка ущерб потерпевшим не возместила. Потерпевшие заявили, что требуют для подсудимой самого строгого наказания", - отметили в суде. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Минимальный срок наказания, предусмотренный данной статьей, был назначен с учетом наличия смягчающих обстоятельств: ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, признала вину, раскаялась в содеянном, имеет на иждивении троих малолетних детей, по месту жительства характеризуются положительно", - пояснили в суде.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В феврале столичную жительницу осудили к пяти годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы. Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив более 385,9 млн тенге.

В Актобе бывшего бухгалтера строительной фирмы приговорили к семи годам колонии. Ее признали виновной в присвоении и растрате 42 млн тенге. Чтобы завуалировать хищения, женщина составляла фиктивные счета-фактуры. Руководитель выявил сомнительные трансакции главбуха, и на предприятии назначили аудиторскую проверку, которая и показала весь масштаб хищений.