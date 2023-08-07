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Больше 40 млн тенге присвоила бухгалтер строительной фирмы в Актобе

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На женщину надевают наручники
Задержание. Иллюстративное фото: John Moore/Getty Images

В Актобе бывшего бухгалтера строительной фирмы приговорили к семи годам колонии. Ее признали виновной в присвоении и растрате 42 млн тенге, передает "Диапазон".

Как пишет издание, женщина была единственным бухгалтером в компании, имела доступ к ЭЦП первого руководителя и ко всем финансовым документам и перечисляла деньги со счетов компании на текущие счета ИП своей племянницы и знакомой, а также на свои счета в двух банках.

Причем, своей племяннице объясняла, что это деньги - расчет за выполненные работы. Поэтому та и не подозревала, что ее родственница обкрадывала свою фирму.

Как установил суд, за 2018-2019 годы главбух присвоила 42 миллиона тенге. Чтобы завуалировать хищения, она составляла фиктивные счет-фактуры. После того, как руководитель выявил сомнительные трансакции главбуха, на предприятии назначили аудиторскую проверку, которая и показала весь масштаб хищений.

Сама подсудимая полностью признала свою вину в преступлении и отметила, что до приговора вернула потерпевшему почти 19 миллионов тенге и осталась должна ему еще 23 миллиона 132 тысячи тенге.

Суд приговорил бывшего главбуха к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Также суд обязал осужденную полностью возместить ущерб потерпевшему в течение 10 суток после того, как приговор вступит в законную силу.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031453-bolshe-40-mln-tenge-ukrala-buhgalter-u-stroitelnoy-firmy-v-aktobe/

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