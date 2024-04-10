Житель Актобе пытался обналичить пенсионные накопления и лишился 130 тыс. тенге

48-летний житель Актобе заплатил местной жительнице 130 тыс. тенге за ее обещание обналичить его пенсионные накопления. Однако женщина исчезла с деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства Policia.kz, житель Актобе через своих знакомых нашел женщину, которая могла бы помочь ему обналичить его пенсионные накопления. За это женщина потребовала с него 130 тыс. тенге.

48-летний мужчина перевел деньги через банковское приложение. Он обратился в полицию, когда не смог получить ни накоплений, ни 130 тыс. тенге обратно. Стражи порядка нашли подозреваемую. Ее доставили в полицию, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее жительница Жамбылской области обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников, которые обещали отправить ее работать в Чехию. Объявление о приеме на работу в стране Евросоюза женщина увидела в Instagram. Она заплатила 500 тыс. тенге за оформление документов и разрешения на работу, но осталась ни с чем.

А сотни казахстанцев отдали по миллиону тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников. По факту было зарегистрировано уголовное дело.