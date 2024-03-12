Житель ЗКО пожалел, что обматерил фельдшера

Мужчина во время медосвидетельствования нецензурно выражался в адрес фельдшера и был наказан за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК в отношении местного жителя рассматривалось Жангалинским районным судом.

"Мужчина, не прислушиваясь к устным замечаниям фельдшера больницы, проводившего медицинское освидетельствование, в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера и мешал его работе", - установил суд.

В суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном.

Суд с учетом смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, поведения виновного до и после совершения правонарушения назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, с прошлого года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточилось наказание за нецензурную брань.

Так, в соответствии с ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

А в начале года суд обязал жителя Уральска заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Было установлено, что мужчина в городском кафе без причины устроил скандал, в ходе которого выражался нецензурной бранью, демонстрировал неуважение к присутствующим пожилым людям и детям, а также показывал непристойные жесты.