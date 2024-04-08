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Потасовка возле СТО в Алматы попала на камеры очевидцев (видео)

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Потасовка между мужчинами
Потасовка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

В Сети появились кадры разборок в одном из дворов Алматы – несколько мужчин пытались поймать одного убегающего. Участников конфликта задержала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Видео было опубликовано в нескольких пабликах, в том числе в Instagram-сообществе kris_p_almata.

Судя по кадрам, которые снимались из окна дома, несколько мужчин устроили разборку возле СТО. На видео заметно, что один человек спиной отходит от еще нескольких мужчин, идущих к нему. В какой-то момент, один из них бросается на первого, однако можно заметить, что другие позже оттаскивают его.

На еще одном видео показаны кадры погони мужчин за убегающим человеком, а на следующем отрезке уже виден полицейский патруль, разговаривающий с мужчинами.

О произошедшем рассказали в пресс-службе ДП Алматы.

"Как сообщили в отделе полиции при УП Бостандыкского района, на одном из СТО между мужчинами произошел конфликт.

Они были задержаны и доставлены в подразделение полиции, где от подачи заявлений друг к другу отказались", – говорится в сообщении ведомства.

При этом подчеркивается, что с участниками инцидента была проведена праворазъяснительная беседа.

Напомним, в начале марта потасовка водителей троллейбусов попала на видео в Алматы. Тогда полицейские возбудили дело по факту мелкого хулиганства сотрудниками.

А еще раньше очевидцы сняли на видео конфликт двух водителей на трассе недалеко от Алматы. Данный инцидент также был зарегистрирован в Карасайской районной полиции по факту хулиганства.

При этом в Астане в конце февраля драка между мужчинами закончилась гибелью одного из них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081060-potasovka-vozle-sto-v-almaty-popala-na-kamery-ochevidtsev-video/

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