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Драка между мужчинами в Астане закончилась гибелью одного из них (видео)

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате полученных телесных повреждений один из них скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Информация о происшествии появилась в Сети. В Instagram-паблике astana_pokazhet опубликовали видео, на котором можно заметить скопление машин полиции и скорой помощи.

При этом в Telegram-канале EGOV.PRESS сообщили, что в столичном районе Есиль произошла драка между гражданами Узбекистана.

"Потерпевшему нанесли ножевое ранение в область паха. Человек от полученной травмы скончался в машине скорой помощи", – говорится в публикации.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что обе публикации относятся к одному случаю.

"По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан. Проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в полиции.

Отметим, что согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 8 лет либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, если это деяние повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, оно наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063103-draka-mezhdu-muzhchinami-v-astane-zakonchilas-gibelyu-odnogo-iz-nih-video/

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