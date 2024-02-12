За продажу найденных на мусорке рогов сайги актюбинца оштрафовали на 5 млн тенге

Жителя Актобе приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и оштрафовали на 5 млн тенге за продажу найденных на мусорке рогов сайги, передает газета "Диапазон".

В Актобе 62-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже рогов сайги. На него спустя полгода после размещения откликнулись полицейские.

По словам актюбинца, он занимается продажей старых вещей эпохи СССР. В одном из мусорных баков он нашел деревянный ромб, к которому были прикреплены сайгачьи рога. Как добавил мужчина, он не знал, что продавать рога сайги незаконно и это является преступлением.

Главный специалист инспекции лесного хозяйства и животного мира заявил, что ущерб составил 5 млн 175 тыс. тенге.

Как пишет газета, суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. На этот срок ему запрещено покидать дом во внерабочее время, при нарушении данного требования наказание могут изменить на лишение свободы. Кроме того, он возместит ущерб экологии на сумму 5 млн 175 тыс. тенге.

Напомним, ранее 40-летний житель Актобе нашел сайгачьи рога в доме умершей тещи. Он перевез их к себе и хранил, а спустя три года решил продать. В итоге мужчина оказался в суде. Его также приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и обязали возместить ущерб государству в 5 млн 175 тысяч тенге.

В ноябре прошлого года сотрудники УБОП ДП Павлодарской области и ДКНБ задержали 49-летнего жителя города Аксу. У него изъяли рога сайги на 2 миллиарда тенге.