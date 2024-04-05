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"Разбил стекло и проник внутрь": разгуливающий по торговому дому астанчанин попал на видео

Опубликовано:

Мужчина смотрит телефоны
Момент кражи телефона. Кадр из видео: instagram/police__astana

В Астане неизвестный в нерабочее время проник в торговый дом и успел прогуляться по нему. Мужчину задержали при попытке вынести из бутика телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции в Instagram, мужчина пытался вынести телефон из торгового дома.

"В 06.50 астанчанин пришел в торговый дом и, разбив стекла входных дверей, проник внутрь. В помещении он зашел в бутик оператора сотовой связи и с прилавка похитил Iphone 14 ProMax. Действия мужчины попали в объектив камер видеонаблюдения. Преступнику не удалось скрыться, его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что к краже причастен ранее судимый 32-летний житель столицы. Задержанный дал признательные показания, его поместили в ИВС. Телефон был изъят.

Сейчас по данному факту полицией проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее кража айфонов со склада попала на видео в Астане. Сообщалось, что житель столицы был задержан по подозрению в краже телефонов со склада магазина, которые, согласно данным следствия, потом раздарил родным.

Мы также писали, что во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент кражи попал на видео.

А в Алматы на видео попал мужчина, который в одном из бутиков берет телефон с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери. Позже он был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079458-razbil-steklo-i-pronik-vnutr-razgulivayuschiy-po-torgovomu-domu-astanchanin-popal-na-video/

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