Актюбинец заплатил 650 тыс. тенге за приказ о принятии на престижную работу

Женщину признали виновной в обмане 14 человек, которым она обещала трудоустройство в нефтегазовую компанию, один из них заплатил 650 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о мошенничестве, совершенном неоднократно (п.4 ч.3 ст.190 УК РК), рассматривалось в Актобе.

"В августе прошлого года подсудимая в ходе разговора по мобильному телефону с потерпевшим ложно сообщила, что у нее есть возможность трудоустроить в нефтегазовую компанию на должность оператора.

Войдя в доверие, подсудимая за свои услуги запросила денежные средства в размере 650 тыс. тенге. Получив на свой карточный счет денежные средства, подсудимая направила потерпевшему ложный приказ о принятии на работу от имени компании", - установил суд.

По информации суда, таким же путем в период с 25 августа 2023 года по 21 января текущего года женщина обманула еще 13 доверчивых граждан. По 14 эпизодам ущерб потерпевшим составил 9 350 000 тенге.

Подсудимая признала свою вину и на судебном заседании попросила прощения у потерпевших.

"Она пояснила, что, узнав о том, что подавляющее большинство жителей Актобе безработные, воспользовавшись моментом, распространила ложную информацию о том, что у нее есть возможность их трудоустроить", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании материального ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

В марте сообщалось, что житель Туркестанской области отдал миллион тенге знакомому, обещавшему трудоустроить его оператором на одно из предприятий, но тот перестал выходить на связь. Полиция задержала подозреваемого и, по сведениям ведомства, установила его причастность к двум фактам мошенничества.

Ранее жительница Жамбылской области заплатила 175 тыс. тенге, надеясь хорошо трудоустроиться, однако осталась без работы и денег. Полицейские задержали подозреваемого в серии афер. Кроме этого случая его обвиняют еще в пяти подобных эпизодах.