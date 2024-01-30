Казахстанка заплатила за устройство на высокооплачиваемую работу, но осталась ни с чем

Жительница Жамбылской области заплатила 175 тыс. тенге, надеясь хорошо трудоустроиться, однако осталась без работы и денег. Полицейские задержали подозреваемого в серии афер, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Сарысуский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница.

"Женщина сообщила, что ее знакомый обещал устроить на работу с хорошей заработной платой. За данную услугу он попросил 175 тысяч тенге. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь", - рассказали в МВД.

Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 33-летний житель Жанатаса.

"В ходе расследования выяснилось, что мужчина был ранее судим за мошенничество и подозревается еще в пяти подобных эпизодах. Общий ущерб от его незаконных действий составляет 857 тысяч тенге", - отметил начальник Сарысуского РОП Болат Айтжанов.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Ранее жительница Жамбылской области обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников, которые обещали отправить ее работать в Чехию. Объявление о приеме на работу в стране Евросоюза женщина увидела в Instagram. Она заплатила 500 тыс. тенге за оформление документов и разрешения на работу, но осталась ни с чем.

А сотни казахстанцев отдали по миллиону тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников. По факту было зарегистрировано уголовное дело.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.