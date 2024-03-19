Миллион заплатил житель Туркестанской области за должность, но так ее и не получил

Житель Туркестанской области отдал миллион тенге знакомому, обещавшему трудоустроить его оператором на одно из предприятий, но тот перестал выходить на связь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Созакского районного отдела полиции по подозрению в совершении мошенничества установили 35-летнего местного жителя, ранее судимого.

"Подозреваемый, войдя в доверие к знакомому, пообещал помочь трудоустроить его на должность оператора на одно из предприятий. Затем выманил у него около одного миллиона тенге и исчез из виду", - пояснили в МВД.

По данным полиции, установлена причастность подозреваемого к двум фактам мошенничества. Сумма ущерба составила более трех миллионов тенге.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области решил подзаработать в интернет-магазине: ставить лайки, писать комментарии под различными товарами и получать за это оплату. Однако он не только не увеличил свой доход, но и потерял более 5 млн тенге.

Мошенники периодически рассылают казахстанцам сообщения с предложением выгодной работы. Человек, поверивший обещаниям, серьезно рискует лишиться собственных средств. Доверять таким предложениям может быть очень опасно.