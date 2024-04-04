Казахстанцев, подозреваемых в создании ОПГ, нашли в Турции и вернули в Алматы

Правоохранители задержали в Турции двух граждан РК, подозреваемых в контрабанде и создании ОПГ. Их доставили в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет нацбезопасности РК.

Сообщается, что сотрудниками КНБ и МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и 3 апреля 2024 года из Стамбула в Алматы этапированы двое разыскиваемых граждан Казахстана.

"Они водворены в Следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой", – говорится в сообщении.

Иная информация не подлежит разглашению.

Также в конце марта сообщалось, что правоохранители экстрадировали из ОАЭ в Казахстан подозреваемого в особо крупном мошенничестве – он на протяжении 10 лет находился в международном розыске.

А еще раньше разыскиваемого гражданина Украины экстрадировали в Казахстан из Польши.

Отметим, что согласно статье 265 УК РК, создание транснационального преступного сообщества, а равно руководство им наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Участие в транснациональном преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 17 до 20 лет с конфискацией имущества.

При этом в статье 234 Уголовного кодекса РК установлено наказание за экономическую контрабанду.

Таковой является перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения.

В части 1 данной статьи указано, что экономическая контрабанда наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, если то же деяние совершено:

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

в особо крупном размере (стоимость перемещенных товаров, превышающая 20 тыс. МРП – то есть более 69 млн тенге);

группой лиц по предварительному сговору, –

оно наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом, или же преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.