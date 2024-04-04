"Сын акима сломал нос девочке": какое наказание получили его родители в Павлодаре

Мать школьника, сломавшего нос девочке, тоже наказали в Павлодаре. Постановлением суда женщине назначили штраф в 52 тыс. тенге, признав ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию сына, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Как следует из постановления, мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Ей стало известно, что ее дочь избили в школе, поэтому ее срочно надо было везти в травмпункт.

"Приехав в школу, увидела, что у дочери шла кровь из носа, нос был опухший, на лице были гематомы", - рассказала женщина.

В приемном покое был сделан рентген, выявлен перелом костей носа со смещением.

"Дочь госпитализировали и провели закрытую операцию (репозицию) костей носа, дочь находилась в стрессовой ситуации и не могла успокоиться, плакала", - пояснила в своем заявлении павлодарка.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесное повреждение в виде закрытого перелома костей носа образовалось от воздействия какого-либо твердого предмета незадолго до поступления в стационар и соответствует причинению легкого вреда здоровью.

Дело в отношении матери ученика 6 класса рассмотрели тоже по ч.3 ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина свою вину не признала.

"Сын по характеру уравновешенный, хорошо учится, участвует в республиканских конкурсах, научных проектах, является волонтером, жалоб от педагогов не поступало, уроки без уважительных причин не пропускает", - пояснила женщина.

Однако ей все равно назначили штраф в 52 тысяч тенге.

Напомним, видео инцидента между учениками в лицее Павлодара появилось в соцсетях. Указывалось, что сын акима сломал нос девочке, ее мать просила привлечь виновных к ответственности. По ситуации неоднозначно высказалась депутат Павлодарского городского маслихата, заявив, что девочка сама довела мальчика.

Позже стало известно, что мать школьницы, которая получила удары по лицу, наказали. Ей назначили штраф почти в 52 тысяч тенге. При этом, по словам адвокатов, защищавших мальчика, ребенок подвергался буллингу. В частности, они заявили, что пострадавшая подходила к младшей сестре школьника, унижала ее, говорила: "Сочувствую, что у тебя такой брат". Также, по их данным, она говорила унизительные слова самому однокласснику, язвила, высмеивала его одежду, спрашивала про жилет, не давала ему пройти, забрала напиток.

Добавим, что согласно ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.