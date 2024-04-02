"Сын акима сломал нос девочке": маму школьницы наказали в Павлодаре

Маму школьницы, которая получила удары по лицу и телу от мальчика, наказали в Павлодаре. Ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Мать 14-летней девочки предстала перед судом по ч.3 ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего).

В суде заслушали саму женщину, которая указала, что ее дочь у мальчика "просто спросила про жилетку без злого умысла". При этом девочка не провоцировала, не приставала к ребенку.

Между тем выступили и адвокаты мальчика. По их словам, ребенок подвергся буллингу.

"Несовершеннолетняя подходила к младшей сестре мальчика, унижала ее, говорила: "Сочувствую, что у тебя такой брат". На видеозаписи видно, как девочка приставала к мальчику, говорила ему унизительные слова, язвила, высмеивала его одежду, спрашивала про жилет, не давала ему пройти, забрала напиток, хотя какое она право имеет унижать ребенка?

Это не шутки были с ее стороны, так как они не друзья, у девочки появилась неприязнь к мальчику после совместной защиты проекта. Почему девочка "сочувствует родственникам мальчика", что с ним не так, унижает, забирает его личную вещь, кто ей дал такое право?" - говорил в суде законный представитель школьника.

Выслушав стороны, суд пришел к выводу, что мама ученицы 7 класса воспитанием дочери занимается не должным образом и вынес постановление признать женщину виновной. В итоге ей назначили штраф почти в 52 тысяч тенге.

Напомним, видео инцидента между учениками в лицее Павлодара появилось в соцсетях. Указывалось, что сын акима сломал нос девочке, ее мать просила привлечь виновных к ответственности. По ситуации неоднозначно высказалась депутат Павлодарского городского маслихата, заявив, что девочка сама довела мальчика.

Добавим, что согласно ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.