"Сын акима сломал нос девочке": неоднозначное высказывание депутата обсуждают в Казнете

Ученик 6 класса ударил девочку в лицо в одном из учебных заведений Павлодара. В Сети отмечается, что мальчик является сыном одного из районных акимов. Между тем о ситуации неоднозначно высказалась депутат городского маслихата, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале kerek.pv. На кадрах видно, как к мальчику подходят две девочки. Какой именно разговор ведут, не слышно, но подросток пытается уйти от беседы, однако одна из школьниц преграждает путь.

Заканчивается тем, что мальчик бьет оппонентку несколько раз. При этом в описании к видео указывается, что ребенок, ударивший девочку, является сыном одного из районных акимов.

О ситуации решила высказаться депутат Павлодарского городского маслихата Гульжайна Даримова. Видео распространяется в соцсетях.

"В Павлодаре сын акима бил и сломал нос девочке. Родителей за это просто оштрафовали. После инцидента депутат городского маслихата Гульжайна Даримова экстренно записала видеосообщение и попыталась обелить поступок сына акима. Она утверждает, что девочка сама виновата", - говорится в подписи к опубликованному видео.

"Он просто ее три раза пытался обойти, она ему не давала, она его оскорбляла. Я даже не знаю, за кого быть, я просто в ступор вошла. Думаю, ну реально, девочка довела мальчика. Также многие доводят своих мужей, которые приходят пьяные. Мужчина приходит домой и на него жена кидается своей женской силой, и мужик возьмет ее и с размаху ударит. Ну бывают такие жены, ну честно, давайте будем честными", - говорит на записи депутат Гульжайна Даримова.

Мнение депутата раскритиковали пользователи.

"Ужас! И это депутат, которая топит за то, чтобы оправдать насилие над женщинами и которая оправдывает мужское насилие", "Депутат, которого мы заслужили", "Насилие нельзя оправдать, хоть кто там: девочка или мальчик", - пишут комментаторы.

В ДП Павлодарской области ответили, что конфликт в школе произошел еще 10 января 2024 года. В нем оказались замешаны мальчик из 6 класса и девочка из 7-го.

"Согласно заключению экспертизы, нанесенные телесные повреждения относятся к легкой степени. В действиях несовершеннолетнего усматривается состав правонарушения - умышленное нанесение легкого вреда здоровью.

Однако, учитывая, что подросток не достиг возраста, с которого наступает ответственность, полицией привлечен к ответственности родитель мальчика за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение им умышленного деяния", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что для возмещения материального ущерба потерпевшей стороне необходимо обратиться в гражданский суд с иском.

По информации официального сайта Павлодарского городского маслихата, Гульжайна Даримова - депутат Павлодарского городского маслихата VIII созыва – самовыдвиженец.

Родилась 3 апреля 1977 года. В 1994 году окончила кооперативный техникум в Павлодаре по специальности "товаровед", в 1997 году - Карагандинский экономический университет по специальности "экономист", в 2006 году - КазГЮА по специальности "юрист".

Работала менеджером в ТОО "Viled" и управляющей в ИП "Абишева".

С 2013 года является директором турагентства "Royal Triumph".