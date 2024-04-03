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Эзотерика

Акмолинка оставила свой номер телефона в Instagram и потеряла 7 млн тенге

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Девушка держит в руках телефон
Женщина со смартфоном. Иллюстративное фото: mapo / Getty Images

Акмолинка оставила свой номер телефона под постом в Instagram с рекламой инвестиций. Поддавшись на уловки позвонивших, она перевела им 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области на территории Тараза задержан один из фигурантов предполагаемой преступной группы, подозреваемый в причастности к интернет-мошенничеству.

В ноябре в полицию обратилась жительница Аршалынского района.

"Она сообщила, что в Instagram столкнулась с рекламой о выгодном инвестировании и под объявлением оставила номер своего телефона, по которому преступники связались со своей жертвой. Далее, поддавшись на уловки злоумышленников, женщина взяла кредиты в двух различных банках, заняла в долг у родственников, добавила собственные сбережения, в результате чего перевела на счет мошенников 7 млн 280 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Следствие продолжается.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В марте актюбинец, которых хотел заработать на инвестициях в акции нефтяных компаний, потерял крупную сумму денег в течение нескольких месяцев. Ущерб составил более 14 млн тенге.

Ранее житель Акмолинской области, желая выгодно инвестировать свои деньги и доверившись рекламе в Instagram, потерял более 15 млн тенге. Другой гражданин пострадал, желая заработать на фондовой бирже - он вложил более 5 млн тенге, однако вывести средства обратно оказалось невозможным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078363-akmolinka-ostavila-svoy-nomer-telefona-v-instagram-i-poteryala-7-mln-tenge/

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