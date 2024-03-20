Актюбинец хотел заработать, но лишился 14 млн тенге

Актюбинец, желая заработать на инвестициях в акции нефтяных компаний, потерял крупную сумму денег. Ущерб составил 14 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, мужчина с конца 2023 года переписывался через Telegram с неким человеком.

"В социальной сети он обещал большую прибыль при инвестировании в акции нефтяной компании и в торговле криптовалютой. За несколько месяцев потерпевший "инвестировал" в покупку акций более 14 млн тенге личных сбережений", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Как стало известно, деньги потерпевший переводил через приложение банка на различные счета. В итоге он лишился крупной суммы.

Департамент полиции напомнил, что необходимо держать в секрете данные карты и не сообщать коды из СМС и push-уведомлений, а также не переводить деньги незнакомцам.

Житель Алматы тоже стал жертвой мошенничества и лишился 83 млн тенге. Столь крупную сумму он отдал малознакомой женщине за раскрутку инвестиций. В полицию с заявлением об аналогичном мошенничестве обратились уже девять человек. Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть намного больше.

А в январе житель Акмолинской области, желая выгодно инвестировать свои деньги и доверившись рекламе в Instagram, потерял более 15 млн тенге.

Другая акмолинка предполагала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка, но оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге.