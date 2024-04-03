Актюбинка наказала бывшего мужа за унижение

В Актобе мужчину признали виновным в оскорблении экс-супруги и приговорили к общественным работам. В качестве доказательств вины фигурировала аудиозапись, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

Как следует из материалов дела, местная жительница обвинила в оскорблении своего экс-супруга и отца их троих детей. Она сообщила, что бывший муж позвонил ей по вопросу общения с детьми, между ними возникла перепалка, в результате он оскорбил ее неприличными и нецензурными словами.

Также, как рассказала актюбинка, он грозился лишить ее родительских прав, хотя, по ее словам, никакого участия в воспитании детей не принимал.

"Он не церемонится в выражениях, унижает и оскорбляет мою честь, достоинство и деловую репутацию. И происходит это в нецензурной форме. После такого я вынуждена была скрываться и блокировать незнакомый номер. От всего этого постоянно думаю об угрозах бывшего мужа, не могу сосредоточиться на работе и боюсь случайно с ним встретиться, потому что от него исходит негатив", - сообщила женщина в суде.

Она попросила наказать бывшего мужа по статье "Оскорбление с использованием сетей телекоммуникаций" и потребовала от него возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

Ранее актюбинка предоставила эксперту-филологу на исследования стенограмму и аудиозапись разговора с бывшим мужем. Эксперт установил, что в предоставленных текстах действительно есть высказывания в неприличной форме, оскорбляющие адресата.

В суде обвиняемый не стал отрицать, что в разговоре с экс-супругой использовал нецензурные слова. Он заявил, что сказал их в порыве, и они не были направлены на нее как на личность.

Мужчина предположил, что у бывшей жены к нему неприязненные отношения из-за судебного спора о разделе имущества, а также пожаловался, что экс-супруга якобы препятствует его общению с детьми и провоцирует.

Суд установил, что обвиняемый виновен в преступлении по статье "Оскорбление", поскольку действительно своими словами унизил честь и достоинство другого человека, в данном случае своей бывшей жены.

В итоге мужчину приговорили к 80 часам общественных работ. Суд обязал его возместить экс-супруге расходы, которые она понесла на услуги представителя, нотариуса и специалиста-филолога. А также он должен заплатить ей 100 тыс. тенге за моральный вред. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

Ранее сообщалось, что житель Жамбылской области поплатился за унижение и оскорбление жены и детей, совершенных в состоянии опьянения. Женщина в суде просила наказать супруга по всей строгости. В итоге мужчину приговорили к пяти дням ареста.

А в Шымкенте за оскорбление жены мужчина был арестован судом на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года.