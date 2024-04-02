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Жители Актау лишились 650 млн тенге при покупке квартир

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Строительство многоквартирного дома
Строящийся дом. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

Жители Актау, желавшие приобрести квартиры в новостройках, потеряли более 650 млн тенге. Задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудниками отдела криминальной полиции УП Актау в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний мужчина.

"Как оказалось, он незаконно продавал квартиры в одном из строящихся многоэтажных жилых комплексов в 17-м микрорайоне. Обманным путем подозреваемый завладел денежными средствами на сумму более 650 млн тенге", - пояснили в ДП Мангистауской области.

Проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что жительница Караганды, которая хотела улучшить жилищные условия, на строящемся объекте познакомилась с "руководителем строительной фирмы", который пообещал квартиру в обмен на ее внедорожник. В итоге женщина осталась и без авто, и без жилья.

А в Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин и заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция. В такой непростой ситуации оказались 16 человек, они написали заявления в полицию. По данным самих потерпевших, сумма ущерба составила не менее 300 млн тенге.

Покупка жилья на этапе строительства может оказаться выгодным решением из-за более низкой цены. Чтобы избежать риска долгостроя и убытков, следует знать, как выбирать законные объекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077562-zhiteli-aktau-lishilis-650-mln-tenge-pri-pokupke-kvartir/

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