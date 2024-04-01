Павлодарка убила сожителя после просьбы дать денег

Павлодарка расправилась с сожителем с помощью ножа и была осуждена на 11 лет лишения свободы. В апелляции приговор оставили без изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда рассмотрено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.99 УК), поступившее по апелляционной жалобе осужденной.

Как установил суд, 24 июня 2023 года женщина и ее сожитель находились по месту жительства на улице Машхура Жусупа в Павлодаре, где мужчина распивал спиртное.

"В связи с тем, что осужденная отказала ему дать денежные средства на приобретение спиртного, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал выражаться нецензурной бранью и угрожать физической расправой в адрес женщины. По этой причине у осужденной возник умысел, направленный на убийство. Взяв со стола кухонный нож, она нанесла им несколько ударов по телу сожителя", - говорится в сообщении суда.

В результате от полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным Павлодарской области женщину осудили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В апелляционной жалобе осужденная просила изменить приговор и снизить срок наказания, либо переквалифицировать ее действия на ч.1 ст.101 (Убийство, совершенное в состоянии аффекта) или ч.1 ст.102 (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) УК, так как утверждала, что умысел на убийство у нее отсутствовал, а ее действия были совершены в результате аффекта.

Исследовав все обстоятельства, судебная коллегия приговор первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу осужденной - без удовлетворения.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Туркестанской области вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве и расчленении своего мужа. По материалам дела, супруг начал предъявлять своей жене претензии, что она делает видео и размещает их в TikTok. В суде мать двоих детей утверждала, что муж ее постоянно избивал. Женщине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

А в январе жителя Павлодарской области приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы. В ходе следствия мужчина признался, что избил гражданскую супругу, а когда понял, что она мертва, расчленил тело, вывез и выкинул в реку.