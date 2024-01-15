"Взял топор и разрубил": расчлененную женщину нашли в реке в Павлодарской области

Жителя Павлодарской области приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы. В ходе следствия мужчина признался, что избил гражданскую супругу, а когда понял, что она мертва, расчленил тело, вывез и выкинул в реку, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Убийство женщины произошло в октябре 2022 года, но задержали подозреваемого лишь в августе 2023 года. Сегодня судья пояснил, что в ходе следствия обвиняемый вину признал полностью и рассказывал то, о чем никто знать не мог.

"Не отрицал, что нанес ей удары кулаком по телу, от которых та упала на пол. Обнаружив в комнате тело, взял топор и разрубил его на части. После этого расчлененные останки выбросил в реку Иртыш", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Однако в ходе судебного разбирательства 50-летний мужчина вину стал отрицать. Заявил, что в сентябре 2022 года сожительница от него ушла и больше он ее не видел. Уголовное дело рассмотрели по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

Основываясь на показаниях и экспертизах, суд пришел к выводу, что вина доказана и назначил 11 лет лишения свободы.

Отбывать наказание осужденный должен будет в колонии максимальной безопасности. Как оказалось, ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тогда он получил 6,5 лет колонии, но был освобожден условно-досрочно.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее 56-летний павлодарец оказался на скамье подсудимых по ст.104 ч.1 УК РК (Причинение смерти по неосторожности) после того, как уронил выпившего соседа на асфальт. Ударившись затылком, пострадавший оказался в больнице, где спустя три дня от полученной травмы скончался. В итоге мужчину на полтора года ограничили в свободе.