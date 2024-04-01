Подозреваемого в убийстве собственной матери разыскивают в Костанае

В Костанае разыскивают мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери. Ориентировку распространяют в мессенджерах. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, в ориентировке, распространяемой в Сети, сказано, что за совершение особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 1992 года рождения.

В пересылаемом в мессенджерах аудиосообщении также уточняется, что мужчина убил собственную мать, отрезав ей голову.

В ДП Костанайской области подтвердили, что 30 марта в областном центре действительно было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, но подробностей преступления не раскрыли.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия по установлению виновного лица. В рамках следствия иные сведения разглашению не подлежат. В департаменте полиции предупреждают об ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности", - отметили в ведомстве.

Ранее в Таразе задержали иностранца, 18 лет находившегося в межгосударственном розыске по делу об убийстве. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности.

А в Акмолинской области полицейские наградили 15-летнего школьника, который в одиночку задержал мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве женщины. Юноша применил приемы борьбы и своими руками не только задержал злоумышленника, но и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

В феврале в Астане задержали мужчину, который 15 лет находился в розыске по подозрению в убийстве. Он уже был осужден за особо тяжкие преступления и долгое время находился в местах лишения свободы.